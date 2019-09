Canábis tem mais mulheres na chefia, mas ainda há um “teto de erva”

A indústria da canábis legal tem uma das percentagens mais elevadas de mulheres em cargos de chefia, 36,8% nos Estados Unidos, mas “o teto de erva” ainda existe, disse Chanda Macias, CEO da Women Grow, num painel do Congresso Mundial e Exposição de Negócios da Canábis, que decorreu este fim de semana em Los Angeles.

“Somos reconhecidas pelos nossos talentos, mas o teto de erva definitivamente existe”, afirmou Macias, referindo-se a uma adaptação da expressão “teto de vidro” que é usada para caracterizar os obstáculos enfrentados pelas mulheres em áreas como a economia e a política. “Quando entramos no mundo corporativo, sentimos que há um número limitado de lugares à mesa”, disse a CEO, contrapondo que a intenção da Women Grow é criar outra narrativa e “elevar as mulheres para, coletivamente, criar um novo normal”.

A diversidade nas chefias da canábis tem oscilado ao longo dos anos. A legalização abriu as portas a todo o tipo de empreendedores e em 2015 as mulheres já ocupavam 36% dos cargos de topo – o que compara com uma média de 21% nas outras indústrias. No entanto, este número derrapou bastante e em 2017 tinha caído para 26,9%. Segundo a última pesquisa da MJBizDaily, divulgada em junho, o mercado recuperou em 2019, estando agora nos 36,8%.

No entanto, a maioria das empresas de canábis ainda são “dominadas por homens brancos de meia idade”, frisou Susan Hwang, CEO do dispensário de marijuana medicinal Jamestown Center, que também participou no painel. Ela, como única mulher de origem asiática no topo de uma empresa de canábis em todo o estado do Arizona, não teve dúvidas em afirmar que “há aqui uma falta de diversidade” que tem de ser endereçada, nomeadamente na dificuldade de levantar financiamento nesta indústria – é um problema similar à que limita as empreendedoras nos outros mercados.

Numa indústria que até há pouco tempo estava desorganizada, o fluxo de investimento que entrou devido à legalização começou a recriar estruturas tradicionais do resto do mercado, e que atribuem aos empreendedores a esmagadora maioria do financiamento.

De acordo com os dados compilados pela PitchBook e All Raise, apenas 2,2% do capital investido em startups em 2018 foi atribuído a fundadoras, com 76% levantado por equipas exclusivamente masculinas e o resto investido em equipas mistas ou com informação de género não disponível.

“Fiquei cansada de pedir para ter um lugar à mesa e decidi trazer a minha própria mesa”, descreveu Jazmin Aguiar Loya, presidente do The Working Group, perante as dificuldades de financiamento. “Não queria aquela coisa de entrar no clube dos rapazes”, acrescentou, considerando que “foi importante estabelecer as próprias raizes” e rodear-se de pessoas que apoiavam essa visão.

Cynthia Salarizadeh, fundadora da House of Saka, notou que a presença de mulheres em cargos de chefia neste setor “é a maior quando comparada com qualquer outra indústria do mundo”, mas considerou que ainda há trabalho a fazer.

“As empresas precisam de compreender que os resultados melhoram quando incluem mais mulheres no topo”, disse a responsável, citando dados relativos a empresas cotadas em Wall Street. De acordo com uma pesquisa feita em 2016 pelo Peterson Institute for International Economics em 91 países, as empresas com mulheres em pelo menos 30% dos cargos de liderança tinham um crescimento da margem líquida superior em um ponto percentual, o que resultava, em média, em negócios 15% mais lucrativos.