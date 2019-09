Canais Pay TV aumentaram share em agosto

O conjunto dos canais Pay TV, de acordo com a análise de audiências de televisão, realizada pela Universal McCann (agência de meios que integra o grupo IPG Mediabrands) aumentou a sua quota de share em mais de 2,1 pontos percentuais, atingindo 46,7%. Numa nota enviada, a Universal McCann indica que no top de canais por subscrição o destaque vai para a CMTV (com 5% de share), Globo (com 3,1% de share) e SIC Notícias (2,6% de share).

“Entre os canais FTA, a SIC manteve a liderança com um share de 20.7%, menos 0.5 p.p. versus julho. A TVI também apresentou perdas (-1.6 p.p. face a julho) registando 14.8% de share. Já a RTP1 foi o único canal FTA a conquistar telespectadores, atingindo um share de 14.2% (+0.1 p.p. versus julho)”, revela o comunicado.

Nos canais de séries, a Fox reforçou a liderança, atingindo 2% de share, o que representa um aumento de mais de 0,5 pontos percentuais em relação a julho. “O canal atingiu uma audiência média de 34 mil telespectadores, tendo sido este o seu melhor resultado do ano, com as séries ‘Chicago P.D.’ e ‘Blindspot’ a posicionarem-se entre as mais vistas do mês. Destaque para a Fox Life, que manteve a segunda posição conquistada no mês anterior, registando uma audiência média de 20 mil telespectadores e um share de 1.2%. A completar o top 3 desta tipologia esteve o AXN, que manteve, em média, 19 mil portugueses agarrados ao ecrã, registando 1.1% de share. À exceção do canal SyFy, todos os canais de séries conquistaram telespectadores”.