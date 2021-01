Canal do conhecimento entra na TDT após renegociação de contrato com RTP

Telespetador tenta sintonizar TDT em Afife, Viana do Castelo, em 2015. © Arquivo/Global Imagens

A Televisão Digital Terrestre (TDT) vai ter dois novos canais nos próximos meses. Foi publicada esta terça-feira em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros que acrescenta opções à TDT. O canal do conhecimento, no entanto, só ficará disponível assim que for concluída a renegociação do contrato de serviço público com a RTP.

O executivo também dá liberdade para a RTP acabar com o canal Memória, dedicado ao arquivo do serviço público de televisão. Desde abril de 2020 que este canal também acomoda a opção Estudo em Casa, a nova versão da telescola.

Os dois novos canais da TDT serão da RTP e serão emitidos com a resolução standard (SD).

Um dos novos canais será a RTP África, canal criado em 1998 com o objetivo de aproximar Portugal das comunidades de língua portuguesa.

O segundo novo canal será dedicado ao conhecimento. Mas apenas ficará disponível "desde que reunidas as necessárias condições financeiras" e "nos termos em que vier a constar do contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão renegociado" com o Estado.

A RTP também tem mandato para alterar ou mesmo acabar com o canal Memória. A estação pública pode emitir programas destinados a crianças e jovens "na totalidade ou em parte das 24 horas diárias" deste canal.

O contrato de serviço público entre o Estado e a RTP terminou em 2019 mas apenas começou a ser renegociado em 2020, assumiu no início do ano passado no Parlamento o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

O novo documento já será assumido pelo futuro conselho de administração da RTP: Gonçalo Reis terminou o mandato no final de 2020 e já anunciou que vai sair da empresas depois da aprovação das contas, agendada para março, conforme indicou em dezembro em entrevista ao jornal Público.

As emissões regulares da TDT arrancaram em abril de 2009 mas a transição só ficou concluída em abril de 2012. O primeiro alargamento da oferta deu-se em janeiro de 2013, com a entrada do canal Parlamento.

Em dezembro de 2016, juntaram-se a RTP3 (canal de informação) e a RTP Memória. Nesse ano, Governo também queria incluir mais dois canais, para privados, após concurso, um temático para informação e outro para desporto.

Em 2020, contudo, o Governo decidiu atribuir as licenças dos dois novos canais à RTP.

Ainda em 2020 ficou concluída a migração da rede de emissores da TDT, libertando um das faixas para a rede 5G.