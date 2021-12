Candidato único, Ricardo Penarroias vai liderar o SNPVAC

Ricardo Penarroias © DR

Ricardo Penarroias será o único candidato à liderança do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) nas próximas eleições que se vão realizar no dia 18 janeiro de janeiro de 2022 para o triénio 2022-2025.

Fonte próxima do sindicato disse ao Dinheiro Vivo que até às 18.00 de hoje, hora limite de entrega da documentação requerida para a composição da futura direção, apenas tinha sido entregue uma Lista.

O Dinheiro Vivo sabe que essa lista será liderada por Ricardo Penarroias. O sindicato conta com mais de 3000 associados.

Ricardo Penarroias entrou para a TAP em 2004, tendo já passado também pela SATA e SATA Internacional. Estudou no Instituto de Ciências Sociais e Políticas e atualmente estava já integrado na direção do SNPVAC -- liderada por Henrique Louro Martins --, tendo o pelouro da Ryanair e tendo sido uma das vozes mais ativas aquando do processo dessa companhia com vista a um despedimento coletivo de tripulantes da base do Porto, em janeiro. (Leia mais aqui)