Candidaturas abertas para o Techstars Lisbon Accelerator

As candidaturas para a segunda edição do programa internacional de aceleração de startups que a Semapa Next está a desenvolver na capital portuguesa com a Techstars, uma das maiores aceleradoras do mundo, arrancaram esta segunda-feira, 22 de julho e prolongam-se até ao mês de outubro.

Nesta edição, o foco vai estar em quatro áreas: industrial tech, environmental tech, smart transportation e travel & leisure tech.

“Após a fase de seleção, as 10 startups selecionadas vão participar num programa intensivo, com a duração de 3 meses, que irá decorrer em Lisboa, com início em março de 2020 e que terminará com um Demo Day“, pode ler-se na informação enviada às redações.

O objetivo passa também por captar empresas internacionais para este programa de aceleração. Neste sentido, “está já em marcha um roadshow nacional e internacional com o objetivo de recrutar as melhores startups para participar no programa, o qual contou na sua 1ª edição mais de 600 aplicações oriundas de todo o mundo”.