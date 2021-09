Cannes. AEP vai apoiar empresas nacionais em feira de indústria náutica

A ROM Boats será uma das empresas a marcar presença © DR

A Associação Empresarial de Portugal vai apoiar a representação de um grupo de empresas portuguesas na feira Yachting Festival 2021, dedicada à indústria náutica e que se realiza em Cannes de 7 a 12 de setembro. O passo dado neste setor leva a AEP já a preparar também a presença na BooT Dusseldorf 2022, de 22 a 30 de janeiro de 2022.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP., explica que "esta abordagem é uma aposta da AEP num setor que considera estratégico por abordar transversalmente um vasto leque de subsetores e indústrias. Para consolidar a aposta, a AEP já está a preparar a presença na BooT Dusseldorf 2022, a maior feira para a náutica de recreio e lazer do mundo".

A AEP apoia a internacionalização deste grupo de empresas através do seu projeto BOW - Business on the Way. Em Cannes vão estar as empresas Eblueboat - Faro Boats e Neptune Devotion - ROM Boats, de construção de embarcações de recreio e de desporto, e a Fertini, que produz mobiliário para o segmento de luxo.

Desde 1977, participam na Feira de Cannes os maiores agentes europeus e americanos, os principais construtores de barcos de lazer e iates de luxo, mostrando recentes unidades e novos modelos.

A AEP adianta que, segundo o estudo The European Superyacht Industry, em 2020 o valor total de vendas de iates ultrapassou os 3,4 mil milhões de euros; em 2021 atinge já os 3 mil milhões de euros, com 344 unidades vendidas, em comparação com 414 durante todo o ano de 2020 e 406 em 2019, estando cerca de 540 em construção.

Globalmente, esta frota vale cerca de 87 mil milhões de euros e o valor do livro de encomendas no fim do segundo trimestre deste ano chegava aos 14 mil milhões de euros (71% das embarcações em construção são personalizadas). Entre 2010 e 2021, o setor cresceu mais de 43% a nível global.