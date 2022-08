Caos nos aeroportos: 150 mil passageiros portugueses com direito a indemnizações

Aeroporto de Lisboa © Líbia Florentino/Global Imagens

Os últimos meses têm sido marcados por perturbações nos aeroportos do mundo inteiro e Portugal não foi exceção. Com a chegada dos meses de verão a retoma das viagens internacionais ganhou força e o caos instalou-se nas companhias aéreas e nos aeroportos, não só devido à maior procura mas também às greves do setor que têm pautado os últimos meses. De acordo com os dados da Airhelp, há 150 mil passageiros portugueses que têm direito a receber indemnizações relativas a voos cancelados, atrasados ou overbooking entre maio e junho.

A plataforma internacional, especialista nos direitos dos passageiros, adianta que a procura de portugueses pelos seus serviços disparou 213% neste período - e 111% apenas no mês de julho.

Segundo a análise da organização, desde o começo do verão e até à data, 3,8 milhões de passageiros em todo o mundo têm direito a uma compensação, sendo que deste total 1,6 milhões correspondem apenas ao mês de julho, ou seja, metade do valor global destes três meses corresponde apenas ao mês de julho. Destes, 158 mil passageiros são portugueses, um número acima dos Estados Unidos (140 mil) e da Polónia (72 mil).

Em termos mundiais, de maio a julho deste ano, 195 milhões de passageiros sofreram perturbações nos seus voos, sendo que 79 milhões correspondem apenas ao mês de julho. Por outro lado, 3,6 milhões de passageiros viram o seu voo cancelado neste período, dos quais 11,8 milhões correspondem ao mês de julho.

A Airhelp esclarece que só em julho foram registadas perturbações em nove mil voos, sendo que 570 voos foram cancelados. Contas feitas, 83 mil passageiros têm direito a compensações devido a estes constrangimentos.