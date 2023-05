Capgemini com receita de 5729 no primeiro trimestre do ano

© AFP

O grupo Capgemini fechou o primeiro trimestre deste ano com uma receita de 5729 milhões de euros. Um resultado que representa uma aumento de 10,9%, quando comparado com o período homólogo.

Estes valores que a empresa diz, em comunicado, prenderem-se com "uma vigorosa dinâmica de crescimento", traduziram-se num aumento das receitas de 10,7%, a taxas de câmbio constantes no primeiro trimestre de 2023". Um crescimento orgânico (ajustados os impactos das taxas de câmbio e das variações do perímetro, explica a Capgemini) de 10,1%.

Segundo o grupo, estes resultados "foram principalmente alavancados pela abrangência e pela mais-valia da poderosa oferta de serviços do Grupo nas áreas da Indústria Inteligente e de Customer First".

Já o volume de vendas dos primeiros três meses deste ano foi de 5867 milhões de euros, o que significa um aumento de 6,5% "a taxas de câmbio constantes e por comparação com os resultados particularmente elevados que foram atingidos em igual período no ano passado".

Assim, e para o total do ano, o Grupo Capgemini tem como objetivos conseguir um crescimento de receitas entre os 4% e 7%, a taxas de câmbio constantes, alcançar uma margem operacional entre os 13% e os 13,2% e gerar um um free cash-flow orgânico de aproximadamente 1,8 mil milhões de euros.

Já no que a colaboradores diz respeito, no final do mês de março o grupo empregava um total de 357 mil pessoas, ou o equivalente a mais 5% quando em comparação com o mesmo período do ano passado. Já nos centros offshore, o número de efetivos - na mesma data - era de 207300 colaboradores, que representavam 58% do total de trabalhadores da empresa e mais 4% que em 2022.

O grupo refere ainda que "a maioria das regiões onde atua mantiveram um nível de crescimento na casa dos dois dígitos durante o 1º trimestre de 2023, a taxas de câmbio constantes".