Capitalização de empresas com 650 milhões de euros

Dinheiro Vivo 25 Janeiro, 2022 • 09:19

O Banco Português de Fomento lança, nesta terça-feira, dois programas de apoio à capitalização de empresas, num montante global de 650 milhões de euros.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que dá conta que, 17 meses depois da sua aprovação formal, em agosto de 2020, o Banco Português de Fomento se lança, finalmente, no apoio à capitalização de empresas no âmbito do Fundo de Capitalização e Resiliência, que conta com um total de 1300 milhões, financiados por empréstimos do Programa de Recuperação e Resiliência.

Os primeiros programas a serem lançados são os da recapitalização estratégica e do co-investimento via sociedades de capitais de risco. O primeiro, com uma dotação inicial prevista de 300 milhões, pretende apoiar "empresas de interesse estratégico nacional", através da "reposição de capitais próprios até ao nível pré-pandemia". O que significa que só empresas que estavam em boa situação antes da pandemia se poderão candidatar. Além disso, há outros critérios a ter em conta, designadamente indicadores relativos ao peso das exportações na faturação e o investimento feito nos últimos anos.

Já o programa de capitalização em co-investimento com sociedades de capitais de risco pretende ajudar empresas em diferentes fases de desenvolvimento, desde startups a empresas mais maduras. O apoio será feito por investimento público e privado, em capital, empréstimos participativos ou outros instrumentos de quase-capital.