Carina Branco é a nova sócia da pbbr

Uma área exclusivamente dedicada ao setor tecnológico, respondendo a questões jurídicas das techs, IT, inovação e indústrias criativas. É o que a pbbr acrescenta ao seu portfolio com a promoção a sócia de Carina Branco. A Techlawyers by pbbr, reconhecida na UE como especificamente dedicada às tecnológicas, foi criada em 2017 e tem crescido exponencialmente, contando entre os seus parceiros com aceleradoras como a startup Braga e a Beta-i, além de profissionais e peritos para áreas específicas.

De acordo com comunicado enviado pela sociedade, Carina Branco foi recentemente promovida a sócia da área de Tecnologia, Media e Telecomunicações (TMT) da pbbr, na prossecução da política de crescimento orgânico desta sociedade de advogados. Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa em 1994, Carina Branco exerce particularmente nas áreas de Tecnologia, Tecnologias de Informação, Gestão da Privacidade de Dados e Propriedade Intelectual. Foi head of legal da Novabase entre 2002 e 2017, depois de passar pela então Albuquerque e Associados RL. Com a pós-graduação em Direito da Comunicação e da Propriedade Intelectual da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1999) e o MBA para In-House Counsel ministrado pela Boston University Questrom School of Business (2010), cumpriu a sua especialização na área de prática da Techlawyers® by pbbr, que continuará sob sua responsabilidade.