Carlos Costa nega que tenha atuado tarde no BES

Lisboa, 04/03/2020 - Carlos Costa, quando era governador do Banco de Portugal, na Assembleia da República, na Comissão de Orçamento e Finanças. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão/Global Imagens

Conclusões "deslocadas" e "falta de contraditório" foram algumas das críticas que Carlos Costa apontou ontem, no Parlamento, ao chamado relatório secreto que avaliou a ação do Banco de Portugal no Banco Espírito Santo (BES). O antigo governador do Banco de Portugal rejeitou as críticas feitas ao supervisor bancário pelo relatório Costa Pinto, incluindo a de que o Banco de Portugal deveria ter atuado mais cedo junto do banco. O BES acabou por ser alvo de uma medida de resolução em agosto de 2014 e foi criado o Novo Banco para ficar com os alegados ativos bons do banco. Carlos Costa era governador na altura da resolução e também, em 2017, quando foi vendido o Novo Banco à Lone Star, depois da tentativa falhada para vender o banco em 2015.

O antigo governador foi ontem ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução. Numa audição que começou por volta das 15H00 e se prolongou para lá das 20H30, Carlos Costa defendeu a sua atuação no BES. "Agi mais cedo", afirmou aos deputados. "Tomei posse a 10 de junho (de 2010), no dia 9 de julho o banco foi obrigado a fazer supervisão e apresentação de contas a nível consolidado", disse o ex-governador, apontando que essa foi uma das fases mais "tensas" nas relações entre o supervisor e o BES. Lembrou que Ricardo Salgado, líder do Grupo Espírito Santo, resistiu à implementação da apresentação de contas consolidadas.

O antigo presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, João Costa Pinto, coordenador do relatório secreto sobre a atuação do Banco de Portugal no processo de resolução do BES, considerou, na sua audição nesta mesma Comissão, no dia 10 de março, que deveria ter havido uma intervenção "mais enérgica e mais cedo" no grupo por parte do supervisor.

Carlos Costa também rejeitou que pudesse ter afastado Salgado mais cedo do BES, o que acabou por acontecer em 2014. Segundo o antigo governador, "a reputação de Ricardo Salgado no mercado era superior" à que tinha dentro do Banco de Portugal.

Na longa audição, que se somou às mais de 70 horas que Carlos Costa diz que já dispendeu em audições no Parlamento sobre o BES e o Novo Banco, o ex-governador lamentou que a Comissão Europeia não tivesse permitido que o Fundo de Resolução pudesse integrar o conselho de administração do Novo Banco para ter melhor acesso a informação sobre operações do banco. Costadefendeu também a existência do mecanismo de cobertura de perdas no Novo Banco, até 3,89 mil milhões de euros. Segundo o ex-governador, outros interessados na compra do banco também exigiam este tipo de mecanismo para cobrir perdas, tendo comparado o Novo Banco a um cabaz de fruta "parcialmente apodrecida".

Questionado sobre as críticas do Tribunal de Contas ao processo de venda do Novo Banco, Costa remeteu eventuais comentários para Luís Máximo dos Santos. O vice-governador e presidente do Fundo de Resolução será ouvido hoje na mesma comissão, seguido por Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal.