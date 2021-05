Carlos Costa: Prejuízo no Novo Banco não foi causado com a venda do banco

Carlos Costa, quando era governador do Banco de Portugal, numa audição na Assembleia da República, na Comissão de Orçamento e Finanças. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão/Global Imagens

Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, disse esta segunda-feira que os prejuízos registados no Novo Banco não foram causados com a venda do banco, em 2017, mas com créditos concedidos no tempo do BES.

"O prejuízo foi causado entre 2000 e 2010, 2011, 2012" por "operações de crédito" que eram "desastrosas", salientou Costa, numa audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Costa estava na liderança do supervisor quando o BES foi alvo de uma medida de resolução, em agosto de 2014, e também quando o Novo Banco foi vendido à Nani Holdings, subsidiária da Lone Star, em 2017, depois da tentativa falhada de venda, em 2015.

O acordo de venda do Novo Banco incluiu um montante de até 3,89 mil milhões de euros a ser transferido pelo Fundo de Resolução para o banco, de forma a cobrir eventuais perdas relacionadas com ativos 'herdados' do BES.

Carlos Costa destacou que "a existência de um mecanismo de capital contingente é inerente a um processo de venda em que haja incerteza" e "num quadro em que há um pacote de ativos (em) balanço" de 12.500 milhões de euros e que estava "em 7.500 milhões de euros". "O comprador quis uma cobertura", indicou.

Segundo o ex-governador, outros interessados na compra do banco também exigiam este tipo de mecanismo, tendo Costa comparado o Novo Banco a um cabaz de fruta "parcialmente apodrecida".

Esta semana, prosseguem no Parlamento as audições no âmbito desta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar. Para terça-feira, está marcada a audição de Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução, e de Mário Centeno, antigo ministro das Finanças e atual governador do banco central. António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, será chamado na quarta-feira e Nuno Vasconcellos, da Ongoing, é ouvido na quinta-feira, a partir do Brasil.

