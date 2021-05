Carlos Costa: Prejuízo no Novo Banco não foi causado com a venda do banco

Carlos Costa, quando era governador do Banco de Portugal, numa audição na Assembleia da República, na Comissão de Orçamento e Finanças. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão/Global Imagens

Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, disse esta segunda-feira que os prejuízos registados no Novo Banco não foram causados com a venda do banco, em 2017, mas com créditos concedidos no tempo do BES.

"O prejuízo foi causado entre 2000 e 2010, 2011, 2012" por "operações de crédito" que eram "desastrosas", salientou Costa, numa audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Costa estava na liderança do supervisor quando o BES foi alvo de uma medida de resolução, em agosto de 2014, e também quando o Novo Banco foi vendido à Nani Holdings, subsidiária da Lone Star, em 2017, depois da tentativa falhada de venda, em 2015.

O acordo de venda do Novo Banco incluiu um montante de até 3,89 mil milhões de euros a ser transferido pelo Fundo de Resolução para o banco, de forma a cobrir eventuais perdas relacionadas com ativos 'herdados' do BES.

Carlos Costa destacou que "a existência de um mecanismo de capital contingente é inerente a um processo de venda em que haja incerteza" e "num quadro em que há um pacote de ativos (em) balanço" de 12.500 milhões de euros e que estava "em 7.500 milhões de euros". "O comprador quis uma cobertura", indicou.

Segundo o ex-governador, outros interessados na compra do banco também exigiam este tipo de mecanismo, tendo Costa comparado o Novo Banco a um cabaz de fruta "parcialmente apodrecida".

Costa disse ainda que a venda do banco não foi o melhor desfecho mas o "menos mau". "Caíu-nos nas mãos um banco que entrou em insolvência no dia 30 junho de 2014", afirmou.

No início da sessão, Carlos Costa aproveitou para referir que, nos últimos anos, já participou em 12 audições no Parlamento relativas ao Novo Banco e ao BES, indicando que terão sido "mais de 70 horas" no total. Também salientou que iria falar nesta audição em "nome próprio", e não em representação de alguma instituição.

Esta semana, prosseguem no Parlamento as audições no âmbito desta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar. Para terça-feira, está marcada a audição de Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução, e de Mário Centeno, antigo ministro das Finanças e atual governador do banco central. António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, será chamado na quarta-feira e Nuno Vasconcellos, da Ongoing, é ouvido na quinta-feira, a partir do Brasil.

Atualizada às 17H37 com mais informação