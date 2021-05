Carlos Costa remete para Máximo dos Santos reação às críticas do Tribunal de Contas

Carlos Costa, ex-Governador do Banco de Portugal. Fotografia: Gustavo Bom/Global Imagens

Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, remeteu esta segunda-feira para o presidente do Fundo de Resolução e vice-governador do supervisor, Luís Máximo dos Santos, a reação às críticas do Tribunal de Contas sobre o processo de venda do Novo Banco.

Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, está esta segunda-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Segundo o Tribunal de Contas, não foram protegidas contas públicas nas injeções no Novo Banco, previstas no acordo de venda do banco à Lone Star, em 2017.

Num relatório de auditoria, divulgado no dia 3 de maio, o Tribunal de Contas criticou governos, o Fundo de Resolução, o Banco de Portugal e o Novo Banco. O relatório concluiu que "não foi minimizado o impacto na sustentabilidade das finanças públicas, nem reduzido o risco moral".

Costa justificou que está afastado das funções de governador há nove meses e pediu para que seja Máximo dos Santos, a comentar as críticas do Tribunal de Contas, indicando que o vice-governador terá "o cuidado" de responder às questões sobre o tema com "toda a fundamentação".

Máximo dos Santos vai ser ouvido amanhã de manhã nesta mesma Comissão. Mário Centeno, atual governador do supervisor bancário, será ouvido amanhã, da parte da tarde.