Carlos Silva, Sofia Tenreiro e Susana Quintana-Plaza deixam administração da Galp

Carlos Silva, Sofia Tenreiro e Susana Quintana-Plaza renunciaram aos cargos de administradores da Galp, enquanto Teresa Abecassis passou a integrar este órgão, foi comunicado ao mercado.

"[...] O Conselho de Administração aprovou hoje alterações na sua composição e na Comissão Executiva (CE) da empresa, com o objetivo de reforçar o potencial de cada uma das suas atividades, através de um modelo de gestão mais ágil e eficiente", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste sentido, Sofia Tenreiro (anterior "chief operating officer - COO - commercial"), Susana Quintana-Plaza (COO [responsável de operações] "renewables & new business") e Carlos Silva (COO "refining & mindstream") renunciaram aos seus cargos de membros do Conselho de Administração da Galp.

Por sua vez, Teresa Abecassis, até então líder da direção de pessoas da petrolífera, foi cooptada como membro da Administração e da Comissão Executiva, escolha que vai ser ratificada pelos acionistas na próxima assembleia-geral anual.

Na sequência desta cooptação, a renúncia de Quintana-Plaza tem efeitos imediatos e as restantes produzem efeitos em 31 de agosto.

"Gostaria de agradecer a todos os membros que renunciaram às suas funções pela sua contribuição, profissionalismo e compromisso com a empresa", afirmou, citado em comunicado, o presidente executivo da Galp, Andy Brown.

Este responsável classificou ainda Sofia Tenreiro como uma "líder dedicada e profissional", acrescentando que Susana Quintana-Plaza "foi muito eficaz na criação de um negócio significativo de energias renováveis", enquanto Carlos Silva "desempenhou um papel central na liderança das atividades "mindstream", engenharia, gestão de energia e compras da Galp e vai continuar na empresa para apoiar a Galp no futuro".

A Comissão Executiva da Galp é agora composta por Andy Brown, Filipe Silva (CFO - "chief finnancial officer" [responsável com pelouro financeiro]), Carlos Costa Pina (COO "corporate office"), Teresa Abecassis e Thore E. Kristiansen (COO "production & operations").

A administração tem em curso um processo de recrutamento para o novo COO da Unidade de renováveis e novos negócios.