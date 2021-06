Carlos Tavares: CMVM não podia impedir aumento de capital do BES

Carlos Tavares, Presidente do Banco Montepio e ex-presidente da CMVM

Carlos Tavares, antigo presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), afirmou esta quarta-feira que o supervisor da bolsa não podia ter impedido o aumento de capital do Banco Espírito Santo (BES) em 2014, efetuado pouco tempo antes da resolução do banco.

Adiantou que, no entanto, "se a CMVM o tivesse feito isso", contrariando a lei, "o aumento de capital exigido pelo Banco de Portugal não era feito", o que "geraria uma crise de confiança imediata, não só cá mas nos mercados de capitais" no exterior. Frisou que, nessa situação, o BES "podia entrar em liquidação desordenada", que "era o pior que podia acontecer na altura".

O ex-presidente da CMVM e atual 'chairman' do Banco Montepio está esta quarta-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Tavares lembrou que "o aumento de capital foi exigido pelo Banco de Portugal" e destacou que "era absolutamente necessária a recapitalização do BES", frisando que a operação estava garantida por "tomada firme por investidores institucionais".

Salientou que impedir a realização de um aumento de capital é "algo que a CMVM não pode fazer", apontando que "a CMVM só pode garantir que toda a informação disponível é transmitida aos investidores".

Com a aplicação da medida de resolução ao BES, em agosto de 2014, os investidores que participaram no aumento de capital perderam o seu investimento e ficaram com as ações, com todos os custos em que incorrem, nomeadamente em comissões.