Carlos Tavares põe Stellantis a investir 30 mil milhões de euros até 2026

Carlos Tavares, CEO da Stellantis. © DENIS CHARLET/AFP

A Stellantis vai investir mais de 30 mil milhões de euros nos próximos cinco anos em eletrificação. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo português Carlos Tavares, presidente executivo do grupo automóvel que detém marcas como a Fiat, Peugeot, Citroën e Opel. Até 2030, a fabricante pretende que os veículos exclusivamente a baterias representem mais de 70% das vendas na Europa - mais de 40% nos Estados Unidos.

"Adoramos concorrer. O período de transformação que vivemos é um período para recomeçar tudo e iniciar uma nova corrida", adiantou o empresário português durante o início do dia dedicado à mobilidade elétrica (EV Day), a decorrer em formato remoto.

Para alcançar os novos objetivos, o grupo automóvel vai construir quatro novas plataformas só para veículos elétricos, que terão autonomia entre 500 e 800 quilómetros. No interior, haverá baterias fabricadas em cinco unidades próprias, distribuídas entre a Europa e os Estados Unidos. França, Alemanha e Itália são os três países europeus já selecionados para acolher uma gigafábrica.

Ao mesmo tempo, a Stellantis vai executar um plano de redução de custos de mais de cinco mil milhões de euros, apostar em baterias mais eficientes e ainda obter novas fontes de receita, sobretudo na área de software e de serviços conectados. O grupo acredita que o lucro operacional ficará acima dos dois dígitos a partir de 2026 com esta estratégia.

No caso das baterias, os preços vão cair mais de 40% até 2024 e mais 20% até 2030. A simplificação do formato das células, o fim da utilização do cobalto e a melhoria dos componentes químicos são os fatores que explicam a redução do custo. Para reduzir o impacto das baterias no ambiente, o grupo vai ainda apostar na sua reparação e reutilização. As baterias terão a capacidade de obter 32 quilómetros de bateria por minuto.

As quatro novas plataformas para veículos elétricos serão utilizadas pelas 14 marcas do grupo Stellantis: a mais pequena vai servir para veículos até 500 quilómetros de autonomia; sobe para os 700 quilómetros na versão média; as duas maiores plataformas permitirão até 800 quilómetros de condução sem reabastecimento.

A Stellantis vai ainda desenvolver três módulos conjuntos de motor, caixa de velocidades e inversor. Os três módulos poderão ser utilizados com qualquer tração: dianteira, traseira, integral ou mesmo em todo o terreno.

O investimento de 30 mil milhões de euros em eletrificação foi anunciado mais de meio ano após o arranque formal da Stellantis. Em janeiro, Carlos Tavares garantiu que não haverá despedimentos na aliança que reúne os grupos Peugeot Citroën (PSA) e Fiat Chrysler (FCA).

Marcas elétricas

A eletrificação da Stellantis vai passar por todas as marcas do grupo: a Opel terá apenas veículos 100% elétricos a partir de 2028; a Peugeot terá toda a frota com baterias até 2025; a Fiat será elétrica entre 2025 e 2030.

Nos Estados Unidos, a Dodge promete o primeiro carro desportivo exclusivamente a baterias a partir de 2025.

(Notícia atualizada pela última vez às 14h38 com mais informação)