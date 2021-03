Carmim comemora 50 anos com o lançamento de dois vinhos Grande Reserva

Dinheiro Vivo 12 Março, 2021 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Carmim - Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz comemora meio século este ano e assinala a data com um lançamento especial, dois vinhos Grande Reserva DOC Alentejo. O futuro não está esquecido, e ainda este mês o acesso à água, um dos maiores desafios da viticultura alentejana, será alvo de um debate online que será transmitido em direto na página do facebook da Carmim.

Foi em 1971 que 60 viticultores se uniram e deram origem à Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz. Hoje, a Carmim é a mais importante cooperativa agrícola do Alentejo, e conta com perto de 900 associados e um volume de negócios que ronda os 20 milhões de euros. Os mercados externos asseguram cerca de 25% das suas vendas. Reguengos, Monsaraz e Terras d'el Rei são algumas das marcas do seu portefólio.

Sobre os novos lançamentos, Antão Vaz (70%) e Arinto (30%) são as castas do Grande Reserva Branco 2019, que os enólogos Rui Veladas e Tiago Garcia apresentam como um vinho "de aspeto cristalino, cor palha definida, aroma frutado com notas tropicais, frutos secos e de mel. Estruturado e untuoso num conjunto fresco intenso e complexo, com final longo e persistente". Terá um preço de venda ao público recomendado de 29,90 euros a garrafa. O mesmo que vai custar o Grande Reserva Tinto 2017, este feito a partir de uvas de Alicante Bouschet (60%), Aragonez (20%) e Touriga Nacional (20%). "Um vinho de cor granada intenso, denso, profundo com notas de fruta preta madura, especiarias e cacau. Taninos robustos, intensidade e muita presença. Final longo e persistente a indicar uma boa longevidade", são as notas de prova dos enólogos.

"Meio século de vida de uma instituição tão marcante na comunidade, e com marcas e produtos com uma projeção tão sólidos, só tem sentido com uma justa homenagem aqueles que lhe dão vida, sentido e um propósito, os seus associados", defende o diretor-geral da Carmim. Sobre o futuro, João Caldeira fala num "forte compromisso com a sustentabilidade e com o planeta".

E é numa "visão holística da sustentabilidade" que a Carmin pretende ajudar a encontrar uma solução para "um dos maiores desafios do Alentejo", o acesso à água. A cooperativa organiza, a 30 de março, uma conferência online sob o tema 'Água e alterações climáticas: os desafios da viticultura", que será transmitida em direto no facebook da Carmim.

Junto ao lago do Alqueva, a região de Reguengos de Monsaraz "é uma ilha de secura, rodeada de áreas agrícolas com acesso a rega", diz o responsável da Carmim. Que acrescenta: "Paradoxalmente, as belas zonas ribeirinhas do nosso concelhos garantem tão somente o abastecumento de magníficas paisagens e esplendorosos pores do sol, enquanto a água para rega se tem revelado uma miragem". Uma realidade que poderá alterar-se em "poucos anos", dado que foi recentemente anunciada a homologação do novo Circuito Hidráulico de Reguengos de Monsaraz e respetivo bloco de rega, que integrará o perímetro de Alqueva. "A disponibilidade de água é crítica para as fileiras da vinha e do olival da região", adverte João Caldeira.