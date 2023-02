Carnaval enche hotéis com reservas e preços acima do pré-pandemia

© Helder Santos/ASPRESS

O arranque do ano para o turismo do país faz-se de bons ventos e casa cheia. O cenário para os próximos meses é incerto e a ameaça de uma quebra no poder de compra dos consumidores, por causa do aumento dos preços, antecipa cautela. Mas, para já, os hotéis enchem-se de turistas neste fim de semana de Carnaval e os preços mais altos não afastam os hóspedes.



"As reservas são muito positivas, tendo em conta os tempos de inflação que estamos a viver. Neste momento, se considerarmos as unidades de todo o grupo, as reservas atingiram os 70%. Se compararmos com 2019, estamos 15% acima. Já as tarifas estão 10% mais caras do que ano passado", enquadra o responsável de comunicação do Real Hotels Group, André Pereira. O grupo hoteleiro, que conta com um portefólio de 17 unidades no Porto, em Lisboa e no Algarve, assume que o início de 2023 está a ser positivo para a operação com os resultados do último mês de janeiro a superar, em dobro, os indicadores do ano passado.



O primeiro trimestre de 2022 ficou ainda marcado pelos efeitos da pandemia e o turismo só começou o seu caminho de recuperação em abril, à boleia da Páscoa. "Já antecipávamos uma melhor performance no primeiro trimestre deste ano face ao do ano passado, tendo em conta o efeito do calendário, mas também o facto de já não haver qualquer impacto da pandemia", admite o administrador da Vila Galé.



Gonçalo Rebelo de Almeida adianta que a taxa de ocupação nos 27 hotéis que o grupo detém no país se irá fixar nos 60% entre 17 e 21 de fevereiro. Os mercado interno é um dos principais clientes, mas os turistas ingleses e alemães também acorreram em força aos alojamentos turísticos no país neste período, bem como os franceses e os espanhóis.



Madeira de casa cheia

Também na Madeira se perspetivam bons resultados e uma procura superior à do território continental. O governo regional investiu 450 mil euros nas celebrações carnavalescas que arrancaram já na última quarta-feira e que se irão estender até ao próximo domingo, dia 26. Os desfiles e o tradicional cortejo alegórico na marginal do Funchal são algumas das atrações que chamam turistas e que enche hotéis.



"Neste Carnaval, a ocupação nas seis unidades da Savoy Signature está a revelar-se muito positiva, tanto no Funchal como na Calheta. Estamos a registar taxas de ocupação de 85% na globalidade dos hotéis, com um aumento de 25% nas reservas, face a 2019", aponta a responsável de vendas da Savoy Signature, que detém seis hotéis na Madeira com 1300 quartos.

Graça Guimarães adianta que a estada dos hóspedes varia consoante a proveniência do cliente. O mercado regional aproveita o fim de semana com reservas de duas noites. Já os turistas nacionais ficam entre duas a quatro noites e os estrangeiros aproveitam para umas férias mais longas neste período, que se estendem até às sete noites. No perfil de cliente, a responsável destaca, face ao ano passado, "uma maior diversificação de mercados, uma faixa etária mais jovem e uma ligeira redução da estadia média".



Otimismo para a Páscoa

A pouco mais de um mês de distância está a Páscoa, outra das épocas de grande procura na hotelaria nacional. Para a maioria dos gestores, a procura está ainda tímida mas as expetativas nas reservas de última hora fazem antecipar otimismo."Comparativamente a 2022, ano no qual a taxa de ocupação igualou e, em alguns casos, superou os resultados de 2019, a procura para a época da Páscoa, em 2023, está neste momento ligeiramente inferior", acrescenta a porta-voz do grupo madeirense. O Real Hotels Group espera os hotéis praticamente cheios, com uma ocupação de 93% de ocupação, 5% acima das reservas do período homólogo.



Na Vila Galé as reservas seguem a mesma linha, mas deverão crescer nas próximas semanas. "Registamos, à data, uma taxa de ocupação de 50%, mas esperamos chegar aos 85%. Os principais mercados este ano são, por agora, o nacional, britânico, alemão, espanhol e irlandês. Quanto aos preços, também estão em linha com os do ano passado", enumera Gonçalo Rebelo de Almeida. O administrador da Vila Galé diz esperar ainda "um verão em linha com 2022", mas aponta os obstáculos do setor. "Nesta fase, a evolução dos preços dos alimentos e da energia, devido à inflação alta e à continuidade da guerra, a subida das taxas de juro, que podem ter impacto no rendimento disponível das famílias e a gestão dos recursos humanos são os principais desafios a que teremos de dar resposta."



Já Alexandre Pereira espera que os indicadores da época alta superem a operação do ano passado. "As pessoas estão a reservar com maior antecedência, pois já temos reservas para os próximos oito meses, o que antes não acontecia com tanta frequência. Também o negócio de grupos está a retomar, agora que o presencial volta a ser uma necessidade", justifica o responsável do Real Hotels Group.