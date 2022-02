Carregador portátil para veículos elétricos deverá chegar no início de 2023

Pedro Junceiro 11 Fevereiro, 2022 • 18:14 Partilhar este artigo Facebook

A ZipCharge, empresa que está a desenvolver um carregador portátil para veículos elétricos, anunciou que o seu novo produto está já numa fase avançada de validação tecnológica e de segurança, prevendo-se que possa chegar ao mercado em breve.

O ZipCharge Go pretende assumir-se como o componente decisivo para ajudar nos processos de carregamento das baterias de veículos elétricos de forma simples e acessível, removendo aquela que é uma barreira comum para a adoção dos veículos elétricos - a falta de uma tomada em casa.

Este novo aparelho está a ser desenvolvimento com os mesmos processos de engenharia rigorosos que são usados pelos construtores automóveis. Estão a ser produzidos diversos protótipos para validação de segurança e fiabilidade, incluindo testes extensivos a componentes fundamentais como a bateria de iões de lítio e o conversor bi-direcional AC-DC. Estes testes de laboratório tem como objetivo assegurar o correto funcionamento térmico, performance de carregamento estável, durabilidade e funcionalidade completa para utilização no dia-a-dia.

O conversor AC-DC utiliza semicondutores de carboneto de silício (SiC) que podem também ser encontrados nos mais recentes veículos elétricos, garantindo dessa forma a sua durabilidade e competência no carregamento. O ZipCharge Go poderá ser carregado em casa, para depois ser ligado a um veículo elétrico para lhe devolver entre 32 e 64 quilómetros num tempo de 30 a 60 minutos a 7.2 kW (dependendo de fatores como a temperatura, o veículo ou a capacidade do Go). Para o efeito, a companhia está a desenvolver diferentes configurações com capacidades de 4 a 8 kWh.

De acordo com a companhia, o Go é o primeiro dispositivo portátil de carregamento para elétricos que combina hardware, software, capacidade de aprendizagem pela máquina e modelos de propriedade inovadores que permitem tornar o carregamento mais acessível e prático, além de criar ainda um modelo inteligente de gestão de energia para ajudar a suportar a rede elétrica pública.

Bastante compacto e com um design moderno e simples, o ZipCharge Go recorre a um painel de controlo e luzes LED que indicam o estado de carga, não faltando mesmo uma pega de transporte. A cobertura da frente pode ser personalizada em cores e acabamentos para combinar com o exterior do veículo elétrico, caso os compradores assim desejem.

A porta de carregamento bloqueia o cabo, ligando-o ao veículo e prevenindo - pelo menos, aparentemente - a furtos. Além disso, conta com tecnologia de localização incorporada e "geo-fencing".

O cofundador da ZipCharge, Jonathan Carrier, explica que "desde o nosso lançamento na COP26, em novembro do ano passado, a ZipCharge já recebeu um nível de interesse sem precedentes por parte de potenciais clientes em redor do mundo. Eles veem imediatamente os benefícios do carregador portátil Go em possibilitar carregamento conveniente e de baixo custo aonde quer que estacionem".

Garantiu ainda que a companhia está em "discussões avançadas com um grande número de frotas empresariais e a ouvir os seus requisitos, bem como sugestões de produtos para a nossa potencial base de clientes entusiástica".

Os preços finais para esta nova solução deverão ser revelados no final deste ano, surgindo ao mesmo tempo que o processo de pré-encomendas arranca, pelo que é de esperar que as primeiras unidades cheguem ao mercado no início de 2023.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt