Carregamento de elétricos com código QR em 500 postos no fim do ano

Exemplo de carregador da Power Dot em Vila Nova de Gaia. © Pedro Correia/Global Imagens

Até ao final de 2022 bastará ler um código QR para encher a bateria dos automóveis em 500 postos de carregamento. A plataforma portuguesa Miio e a empresa de carregadores Power Dot anunciaram uma parceria para dinamizar esta opção de pagamento, segundo informação divulgada nesta segunda-feira.

Com um código QR, o pagamento do carregamento é imediato e não é necessário um contrato com um comercializador para a mobilidade elétrica (CEME) para iniciar a operação junto de um operador para a mobilidade elétrica (CEME).

Basta dirigir-se a um posto, fazer a leitura do código QR, inserir um cartão de crédito e dar início à sessão de carregamento de um veículo elétrico ou híbrido plug-in. A opção também serve para turistas estrangeiros.

Só até ao final de janeiro, a solução estará disponível em mais de 100 postos de carregamento. A localização dos postos pode ser vista na aplicação da Miio para telemóveis.

A Power Dot, com 324 postos de carregamento de acesso ao público em Portugal, é a segunda entidade parceira na solução de pagamentos com código QR: em maio de 2021, a Miio anunciou o início desta iniciativa com o operador de postos de carregamento ultrarrápidos Ionity, que já conta com 14 instalações nas estradas portuguesas.