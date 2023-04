Carregamento de elétricos na rede Galp dispara para novo recorde

© DR

Foram 196 413 carregamentos de veículos elétricos os registados na rede Galp, no primeiro trimestre de 2023, mais 60% do que o volume atingido em março do anno passado, prenunciando novo ano de recordes da energética na vertente elétrica.

"A intensificação da procura da rede Galp no período compreendido entre janeiro e março é construída em cima de resultados recorde de 2022, ano em que a empresa registou um volume de mais de 600 mil carregamentos", sublinha a empresa liderada por Filipe Silva, que adianta que estes resultados "reforçam a posição de liderança que a Galp tem construído na oferta de serviços para a mobilidade elétrica".

A expansão da rede de pontos de carregamento foi fundamental para atingir esta nova marca, justifica a energética, apontando projetos de investimento em curso "que visam um objetivo global de 10 mil pontos em Portugal e Espanha até 2025", de forma a dar gás à resposta à mobilidade elétrica, no âmbito da transição energética que a Galp tem protagonizado. "Com vários investimentos a sair do papel, a rede Galp vai conhecer nas próximas semanas um novo impulso. Vilamoura e Santa Maria da Feira são as novas localizações com carregadores e que irão contribuir, no total, com mais 126 pontos na rede Galp de Norte a Sul", adianta a companhia, apontando números da Agência Internacional de Energia, num relatório publicado esta semana, que põem a procura de veículos elétricos a crescer 35% neste ano, para um total de 14 milhões de unidades vendidas em todo o mundo.

Hoje com mais de 2600 pontos de carregamento disponíveis, com uma capacidade instalada de 45MW, a Galp prevê ter, até ao fim do ano, 5 mil pontos instalados em Portugal e Espanha, aumentando a sua oferta total para 10 mil em 2025, na Península Ibérica.

Novas localizações

De acrodo com a Galp, o projeto de Vilamoura divide-se em duas fases, estando já em operação "nove localizações com carregador ultrarrápido duplo de 100kW, o que se traduz em 18 pontos de carregamento a servirem o mesmo número de lugares de estacionamento". "O projeto prevê ainda a construção, até janeiro de 2024, de mais dez localizações com carregador ultrarrápido duplo", garantindo com esse acréscimo de 38 pontos que Vilamoura se tornará na localidade "com a maior densidade de pontos de carregamento ultrarrápidos do país em domínio publico".

A estes acresce a concessão municipal em Santa Maria da Feira, "que prevê 44 localizações: 40 carregadores normais (22kW) e quatro rápidos (50kW)", estando já em operação 13 localizações e apontando a companhia para um total de 88 pontos de carregamento disponíveis no município, "com uma dispersão geográfica que cobre todas as juntas de freguesia" quando a obra estiver completa.

O aumento de oferta é visto pela Galp como revelador de uma aposta inequívoca na disseminação de infraestrutura de carregamento "por toda a extensão do território nacional, para que a carência de equipamentos de carregamento não seja um obstáculo para a adoção generalizada de soluções de mobilidade eletrificadas".