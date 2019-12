Carris assina acordo histórico com todos os sindicatos

Passados 20 anos, a Carris assinou, esta quarta-feira, a revisão parcial do Acordo de Empresa com as associações sindicais SITRA, SNM, ASPTC e SITESE, e a revisão global com a FECTRANS. A cerimónia decorreu esta tarde na sede da Carris em Alcântara e contou com a presença do presidente da Câmara Municial de Lisboa, Fernando Medina.

“Para que se perceba o alcance do acordo, vale a pena lembrar que ainda existiam as categorias de barbeiro e funileiro”, refere a Carris em comunicado.

A revisão parcial ocorrida em 2018 tinha deixado de fora a atualização e revisão das carreiras. Pelo que a revisão atual do regulamento extingue algumas carreiras e categorias e acrescenta outras, assim como atualiza os conteúdos funcionais decorrentes da modernização das funções.

Assim, o número de carreiras passou de dez para oito: manutenção e fabrico, manutenção de instalações, manutenção de eletrónica, atividades administrativas, atividades complementares, informática e telecomunicações, tráfego e condução e estudos e formação. Os níveis de qualificação aumentaram em cada uma destas carreiras.

Outra novidade é a introdução do princípio da carreira aberta, “que abre a possibilidade aos trabalhadores em topo de carreira de poderem evoluir de quatro em quatro anos, mediante avaliação superior a Bom, que se reflete num acréscimo remuneratório de 1/3 do diferencial entre o nível em que se encontram e o imediatamente superior”, explica a Carris.

Foi ainda criado um regime transitório para permitir a passagem do número de trabalhadores ao nível acima, que irá ocorrer faseadamente entre 2020 e 2022.