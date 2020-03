Carris e STCP voltam a mudar horários a partir de segunda

Carris e STCP vão voltar a mudar os horários a partir de segunda-feira, 23 de março. A informação foi comunicada pelas duas transportadoras esta quinta-feira e deve-se à forte quebra de procura registada desde o início desta semana devido às medidas de contenção contra o novo coronavírus.

No caso da Carris, em Lisboa, será aplicado o horário de verão no caso das carreiras de autocarros e o horário de novembro a fevereiro no caso das carreiras de elétricos. Durante esta semana, tem sido aplicado o horário de férias escolares.

A STCP, no Porto, vai introduzir, nos dias úteis, o horário praticado habitualmente aos sábados, o que vai traduzir-se numa redução da oferta de cerca de 40%. Desde o início da semana, a procura de passageiros pelos autocarros no Porto diminuiu mais de 80%.

Nas duas empresas de autocarros, as validações foram suspensas, não é possível comprar bilhetes de bordo e a entrada é feita pela porta traseira. As carreiras param em todas as paragens para que os passageiros evitem o contacto com os botões do veículo.