Carris Metropolitana divulga novos horários para cinco concelhos da margem sul de Lisboa

A Carris Metropolitana divulgou os horários das novas carreiras que começam a operar na quarta-feira da próxima semana em cinco concelhos da margem sul de Lisboa, salientando que os passes podem ser comprados presencialmente em 56 agentes a partir desta quinta-feira.

Os espaços para compra presencial de títulos de transporte da Carris Metropolitana abriram esta quinta-feira ao público nos cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), na margem sul do Tejo, onde a nova transportadora começa quarta-feira a operar.

Numa nota, a Carris Metropolitana, marca comum sob a qual vão funcionar operações de transporte público rodoviário na AML, destaca que a partir deesta quinta-feira estão abertos nestes concelhos espaços Navegante, dedicados ao passageiro, que funcionarão todos os dias em horário alargado nos municípios de Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, a primeira área onde a operadora começa a funcionar na quarta-feira, dia 01 de junho.

No município do Barreiro, também incluído nesta área, continuam a funcionar os Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), como até aqui.

Além do carregamento de títulos de transporte, os espaços Navegante disponibilizam apoio aos passageiros, como esclarecimento de dúvidas e adesão ao passe família, entre outros serviços.

"Hoje existem 56 agentes a prestar o serviço de carregamento de passes navegante e navegante pré-comprado nos seis municípios da área 4, comparativamente aos 13 agentes geridos pelo operador TST, que prestava serviço até agora", escreve a nova operadora, destacando que, "até ao final do ano, é expectável o incremento da rede de vendas nestes e nos restantes municípios servidos pela Carris Metropolitana".

Os títulos para viajar na Carris Metropolitana, passe ou Navegante pré-comprado, continuam a poder ser adquiridos ou carregados em caixas automáticas (multibanco), pontos Navegante e na rede de agentes Pagaqui da AML.

A Carris Metropolitana é a responsável pela operação rodoviária municipal em 15 dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Nos restantes três -- Barreiro, Cascais e Lisboa -- continuam a operar as atuais empresas TCB, Carris e Mobi Cascais, mas com interfaces intermunicipais.

A nova empresa de transportes da AML entra em funcionamento em duas fases, a primeira das quais a partir de 01 de junho, nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, a área 4 da operação da Carris Metropolitana.

Esta área terá 154 linhas, 74 delas com oferta reforçada e 30 novas, uma frota composta por 230 autocarros com nova numeração e a maioria das paragens irá manter a sua localização.

Um mês depois, em 01 de julho, começará a operar nos municípios correspondentes às áreas 1 (Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra), 2 (Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira) e 3 (Almada, Seixal, Sesimbra).