Carris Metropolitana "inaugurou" novo interface de transportes de Setúbal

O novo interface de transportes de Setúbal, junto à estação ferroviária na Praça do Brasil, entrou esta quarta-feira em pleno funcionamento, dia em que começaram também a circular na cidade os novos autocarros da Carris Metropolitana.

O novo terminal construído junto à estação ferroviária de Setúbal, um investimento global de cerca de cinco milhões de euros, não só permite a interligação entre o transporte rodoviário e os caminhos-de-ferro, como também disponibiliza os denominados veículos de mobilidade suave, designadamente trotinetas e bicicletas elétricas partilhadas.

A interface de transportes de Setúbal já tinha sido inaugurada pela anterior presidente do município, Maria das Dores Meira, em 16 de setembro, poucos dias antes das últimas eleições autárquicas.

No entanto, devido à necessidade de se concluírem diversas obras exteriores, particularmente uma nova rotunda na Praça do Brasil, o novo interface de transportes só esta quarta-feira entrou em pleno funcionamento, no mesmo dia em que a Carris Metropolitana também começou a operar em diversos concelhos da Península de Setúbal: Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal.

Segundo revelou esta quarta-feira a Câmara de Setúbal, a autarquia sadina vai contribuir com um investimento de 23 milhões de euros, entre 2019 e 2027, para a melhoria do transporte público rodoviário no concelho, agora assegurado pela Carris Metropolitana.

Ainda de acordo com a Câmara de Setúbal, o concelho tem a partir desta quarta-feira uma "frota de 135 veículos, completamente novos, muitos deles amigos do ambiente, movidos a gás ou a eletricidade, e com elevados padrões de conforto para os passageiros, que servem 89 linhas, 53 delas com oferta reforçada e 18 absolutamente novas".