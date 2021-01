Carris quer investir 216 milhões de euros até 2024

Autocarro da Carris em Lisboa. © Bruno Simões castanheira

A Carris tem previsto o investimento de um montante de 215,7 milhões de euros entre 2021 e 2024, avança o Negócios, na edição desta quarta-feira. O investimento da Carris é detalhado no Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2021.

A fatia de leão do investimento total será canalizada para a aquisição de novos autocarros e elétricos, com um montante de 156,8 milhões de euros (73% do investimento total).

Já para este ano estão previstos investimentos de 53,5 milhões de euros, sendo que mais de metade (32,8 milhões) será destinado à frota da empresa. Conforme o Dinheiro Vivo já tinha noticiado, são pelos menos 103 novos autocarros que vão chegar nos próximos meses. Mais de metade dos reforços (70) são autocarros standard a gás natural e permitem transportar mais de 70 passageiros.

De acordo com o PAO, a frota da empresa será composta este ano por 741 autocarros, mais 32 do que em 2019. Em 2024 a Carris pretende chegar aos 793 autocarros. Em relação aos elétricos a empresa pretende chegar aos 58 este ano, aumentando para 83 elétricos em 2024.

Este investimento será "parcialmente financiado por recurso a financiamento comunitário, a financiamento no Plano de Recuperação e Resiliência, e quando se verificar necessário a financiamento bancário", escreve o Negócios, citando o plano de atividades da Carris.

A Carris indica ainda que, no ano passado, o número de passageiros transportados diminuiu em 53 milhões, face a 2019.