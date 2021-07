Carros a gasóleo vão render menos que elétricos em 2025, prevê executivo da VW

Elevador da fábrica da Volkswagen em Dresden, Alemanha. © JENS SCHLUETER / AFP

A nova norma de emissões, Euro 7, que irá vigorar a partir de 2025 vai tornar os carros a gasóleo menos rentáveis do que os elétricos. Um dos administradores da marca Volkswagen antevê um "desafio tremendo" para que os novos automóveis a diesel consigam cumprir as regras da União Europeia, adianta esta terça-feira o Financial Times.

"Se me perguntarem qual o ponto em que os receitas [dos elétricos] serão semelhantes à de um carro de combustão interna, fiquem a saber que a norma Euro 7 vai causar desafios tremendos para estes motores", adiantou o responsável de desenvolvimento da marca Volkswagen, Thomas Ulbrich, ao jornal inglês.

O responsável recorda que a norma Euro 7 irá obrigar a mais "necessidades técnicas", como a instalação de equipamentos mais caros para os motores de combustão interna.

O grupo Volkswagen já anunciou um investimento total de 35 mil milhões de euros para a mobilidade elétrica nos próximos anos, antecipando as metas de Bruxelas. A partir de 2035, o grupo de Wolfsburgo não vai vender novos carros a gasolina e a gasóleo.

Antes disso, em 2030, a Volvo vai deixar de vender automóveis com motor de combustão interna. Em 2028, a Opel passará a vender apenas modelos elétricos na Europa. A Ford fará o mesmo em 2030.

Na quarta-feira, a Comissão Europeia vai apresentar 12 medidas para reduzir as emissões em 55% até 2030 face aos níveis de 1990.

Em junho, um estudo da federação europeia Transportes & Ambiente (T&E) concluiu que entre 2025 e 2027, os automóveis com e sem emissões vão ter paridade de preço antes de impostos.