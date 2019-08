Carros usados a gasóleo com menos procura

Não é só nos carros novos que o gasóleo está a perder força; também há cada vez menos interesse pelos automóveis usados Diesel. A conclusão é do portal de classificados automóvel Standvirtual, que divulgou na quinta-feira um estudo sobre a procura e oferta destes automóveis no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018.

A procura pelos usados a gasóleo desceu 8,38%, ao mesmo tempo que a procura pelos veículos a gasolina subiu 1,43%. As maiores variações estão nos automóveis movidos a energias alternativas: a procura por carros elétricos cresceu 33,2% e a busca por híbridos a gasolina subiu 20,83%.

Em julho, a plataforma portuguesa já tinha referido que os anúncios de carros sem emissões desaparecem em 35 dias, praticamente metade do que acontecia no ano passado.

Em sentido contrário, houve menos 26,91% de procura por híbridos a gasóleo e uma diminuição de 16,89% na pesquisa por carros a GPL.

Mesmo que a procura por carros a gasolina tenha aumentado, mais do que duplicaram os anúncios por carros a gasolina: foram mais 116,03%, segundo a plataforma. Nos carros elétricos, a oferta mais do que triplicou: 231,47%. Nos veículos a gasóleo, a oferta aumentou 10%.

Leia aqui: Carros a gasolina superam vendas dos diesel até junho

Apesar destas variações na procura, a oferta de carros a gasóleo e a gasolina praticamente estabilizou. No final do primeiro semestre, 73,71% dos automóveis no Standvirtual eram movidos a gasóleo, contra os 75,33% do mesmo período do ano passado; nos carros a gasolina, a quantidade de carros subiu, de 22,17% para 22,88%. Os automóveis elétricos representaram apenas 0,76% de todos os anúncios.

O Standvirtual revela ainda as pesquisas de carros por combustível. Se os utilizadores procuram mais por carros a gasolina mais pequenos, como o Volkswagen Polo, Renault Clio e Volkwagen Golf, nos carros a gasóleo, os automóveis crescem de tamanho: BMW 320, Mercedes C220 e BMW 520.