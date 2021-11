Cartão Navegante pode ser feito em modo 'self-service' em nova máquina na AM de Lisboa

Lisboa, 23/06/2021 - Metropolitano de Lisboa, estação da Baixa Chiado. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Em comunicado, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) explica o lançamento do Ponto navegante nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, uma máquina que faz a emissão de um cartão Navegante, sem necessidade de "preencher formulários, sem necessidade de fotografia e sem espera".

O Ponto navegante é um serviço com abrangência metropolitana, desenvolvido e oferecido pela Transportes Metropolitanos de Lisboa e pelos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

Com o Ponto navegante, o utente pode ter o seu passe na hora, ou seja, realizar o pedido de cartão Navegante urgente, obtê-lo no momento e carregá-lo de seguida, tudo no mesmo local e em regime de 'self-service'.

Para fazer o cartão Navegante no Ponto basta ter o cartão de cidadão válido e um cartão bancário.

Os utentes dos transportes que viajem pontualmente, também podem carregar o seu cartão Navegante de uso ocasional ou o VIVA Viagem no Ponto navegante.

Em 01 de abril de 2019 entrou em funcionamento o novo passe único Navegante Metropolitano, com um custo máximo de 40 euros mensais por utente, permitindo viajar em todos os operadores de transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa, uma medida integrada no Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).

Foram também criados 18 passes Navegante Municipal, um para cada dos 18 concelhos que integram a área metropolitana, possibilitando neste caso viajar no concelho para o qual foi adquirido, por 30 euros.

Os 18 municípios que integram a área metropolitana são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

A TML é a empresa responsável por toda a operação de serviço público de transporte rodoviário de passageiros municipal e intermunicipal através da Carris Metropolitana, marca única e integradora da operação rodoviária, sendo também responsável pela gestão do sistema de bilhética do Metropolitano.