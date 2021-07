Cartão Vermelho. Ações da Benfica SAD caem 3,81%

Sport Lisboa e Benfica (SLB), Estádio da Luz, futebol (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

As ações da Benfica SAD estavam esta sexta-feira a cair 3,81% face ao fecho de quinta-feira, depois de 379 'papéis' transacionadas e do empresário Luís Filipe Vieira ter suspendido "com efeitos imediatos" as funções como presidente do Benfica.

Cerca das 11:50 em Lisboa, as ações da Benfica SAD estavam a cotar-se a 2,78 euros, depois de na sessão de hoje terem mudado de mãos 379 ações a cotações que variaram entre o mínimo de 2,78 euros e o máximo de 2,88 euros.

A transação das 379 ações da Benfica SAD geraram uma receita de 1.085 euros.

Na quinta-feira, o título fechou a 2,89 euros cada.

O empresário Luís Filipe Vieira comunicou entretanto a suspensão "com efeitos imediatos" do exercício de funções como presidente do Benfica, no âmbito da operação "Cartão Vermelho".

"O Benfica está primeiro. Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da operação "Cartão Vermelho", em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo, com efeitos imediatos, o exercício das minhas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube", comunicou o advogado de Luís Filipe Vieira, à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal.

O dirigente dos "encarnados" apelou ainda "a todos os benfiquistas para que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica".

O advogado Magalhães e Silva, que representa Luís Filipe Vieira, sublinhou que uma suspensão do exercício de funções não significa uma renúncia ao cargo, com a decisão a ser comunicada "em simultâneo à comunicação social e às estruturas interessadas".

"[Luís Filipe Vieira] está em completa serenidade, que é revelada exatamente por este comunicado, que revela, como compreendem, um sentido da responsabilidade entre a sua posição pessoal e a posição institucional e a prevalência da posição institucional sobre a posição pessoal", concluiu o advogado, em declarações aos jornalistas.

O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, de 72 anos, foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.

No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".