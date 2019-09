Cartel: BES teve multa mais pesada da Concorrência

Dos 14 bancos condenados, a Caixa Geral de Depósitos vai pagar a maior coima por ter participado, alegadamente, no cartel do crédito. Mas a multa mais pesada vai para o antigo BES – Banco Espírito Santo, se for considerado a multa a pagar em relação ao volume do negócio do banco em 2018.

Mesmo sem licença bancária, o antigo BES foi alvo de uma coima de 700 mil euros da Autoridade da Concorrência, o que corresponde a 9,57% do volume de negócios do ano passado, adianta esta terça-feira o Jornal de Negócios. Esta percentagem fica perto do teto máximo de 10% do volume de negócios que prevê a legislação nas multas aos bancos.

A segunda percentagem mais alta foi para o Banif, outro banco que já não tem licença bancária: a coima de 1000 euros correspondeu a 7,57% do volume de negócios de 2018. O Barclays, que denunciou o cartel à Autoridade da Concorrência, ficou dispensado de uma coima correspondente a 5,7% do volume de negócios. O Montepio teria tido uma multa de 5% do volume de negócios – mas beneficiou do regime de clemência por ter apresentado provas.

Leia mais: Cartel: recursos dos bancos não travam ações de clientes

Ao todo, 14 bancos foram condenados a pagar multas de 225 milhões de euros por alegada combinação de spreads no crédito, entre 2002 e 2013: Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander, BPI, Montepio, BBVA, BES, Deutsche Bank, BIC, Crédito Agrícola, Barclays, Popular, UCI e Banif. O processo demorou sete anos. Os bancos já anunciaram que vão recorrer da decisão.