Casa do Peixe leva peixe fresco e marisco até à sua mesa

As encomendas podem ser efetuadas no website da Casa do Peixe. © D.R.

Dinheiro Vivo 25 Novembro, 2020 • 18:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Casa do Peixe, empresa que se dedica ao comércio de peixe fresco e marisco há mais de 30 anos, quer os clientes se mantenham seguros em casa, mas com a frescura dos seus produtos na mesa. Para isso, decidiu apostar na entrega ao domícilio.

Através do website da Casa do Peixe, é possível efectuar encomendas de peixe fresco e marisco nas zonas da Grande Lisboa e Margem sul, que serão entregues diretamente na casa do cliente.

As encomendas podem ser feitas às terças, quintas e sextas-feiras durante as 9 e as 13 horas e a taxa de entrega é gratuita para compras superiores a 40 euros. O pagamento é efetuado no ato da entrega. Os clientes podem também efetuar encomendas por telefone.

A Casa do Peixe tem lojas físicas na Costa de Caparica e Aroeira.