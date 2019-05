Casa Ermelinda Freitas eleita produtor europeu do ano 2019

O produtor europeu do ano 2019 é a Casa Ermelinda Freitas. O prémio, atribuído pelo júri do Sommelier Wine Awards (SWA), em Inglaterra, distingui, pela primeira vez, um produtor nacional de vinhos tranquilos. E acontece na mesma semana que a Casa Ermelinda Freitas, de Palmela, obteve, também, o prémio mais importante da Federação Internacional de Jornalistas de Vinhos e Bebidas Espirituosas (FIJEV), no concurso Citadelle du Vin em Bordéus, com o seu Vinha da Fonte Reserva 2016.

Em comunicado, a empresa destaca que, em quase 100 anos de história, a Casa Ermelinda Freitas “conquistou mais de mil prémios”. Só este ano já arrecadou 158 distinções, entre as quais nove medalhas de Grande Ouro, 88 medalhas de Ouro e 48 medalhas de Prata.

Liderada por Leonor Freitas, neta do fundador, a empresa faturou, o ano passado, 26 milhões de euros, exportando cerca de 35% da sua produção. Entre as marcas mais conhecidas destacam-se o famoso Syrah, Leo D’Honor, Quinta da Mimosa, Dona Ermelinda, Terras do Pó, Vinha da Valentina, Vinha do Torrão, Vinha do Rosário, Dom Campos, MJ Freitas e os moscatéis de Setúbal.

Nascida a sul do Tejo, em Fernando Pó, em 1920, onde dispõe já de mais de 500 hectares de vinha, a Casa Ermelinda Freitas expandiu, recentemente, as suas operações para o Douro e a região dos Vinhos Verdes, com a aquisição da Quinta de Vale de Canivães, em Foz Coa, e da Quinta do Minho, na Póvoa de Lanhoso.