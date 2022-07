Casa no Minuto lança-se no mercado com primeiro "drop" imobiliário

Miguel Santos, diretor-geral da Casa no Minuto. © DR

A Casa no Minuto é uma nova marca detida pela empresa de mediação imobiliária digital Imo Minuto, do mesmo grupo da New adVentures, a que pertence o site de informação Notícias ao Minuto. Para marcar a entrada oficial no mercado esta segunda-feira, a marca avança com uma iniciativa inédita no setor. "Inspirado no conceito aplicado a outras indústrias, sobretudo à indústria da moda, quisemos, no lançamento da marca, oferecer também um desconto altamente significativo na transação de um imóvel. Vamos oferecer 100.000€ numa compra de um apartamento em Lisboa, que neste caso em particular corresponderá a um valor aproximado a um terço do valor deste ativo", explica ao Dinheiro Vivo Miguel Santos, diretor-geral da empresa. Trata-se de um apartamento T2 no Parque das Nações.

"Claro que para ganhar esta vantagem há um desafio associado", acrescenta. As regras estão explicadas numa plataforma online (https://drop.casanominuto.com). O responsável da Casa no Minuto garante que foram "devidamente aconselhados tanto na vertente jurídica como burocrática, por entidades competentes, pelo que tivemos o cuidado de preparar a exequibilidade desta ação, até pelo pioneirismo da mesma".

Miguel Santos adianta que o grupo tem uma "montra digital em média com mais de um milhão de clientes únicos diários a consumir os diversos conteúdos das empresas do grupo, e, por conseguinte, teremos um escaparate por excelência". O gestor refere-se ao tráfego diário do site de informação Notícias ao Minuto.

Esse "escaparate", diz, "não só irá dar a conhecer oportunidades de negócio a clientes motivados, mas mais do que tudo poderá suscitar a um cliente uma necessidade imobiliária que até poderá já estar na sua mente, mas por alguma razão ainda não quis oficialmente tomar essa decisão". O responsável da Casa no Minuto diz que o conceito já foi testado e têm "centenas de contactos de pilotos que efetuámos, tanto de compradores como de vendedores".

Com sede em Oeiras, a nova marca de mediação imobiliária digital arranca com 15 profissionais e o objetivo, diz o diretor-geral, é investir 500 mil euros no primeiro ano de atividade e "crescer até 50 elementos até ao final de 2023, já com mais um escritório na cidade de Lisboa, numa zona bem localizada, uma vez que arrancamos a operação na nossa sede em Oeiras. Em termos de faturação, é nosso objetivo atingir três milhões de euros até ao final de 2023", com 200 transações de imóveis.

Para já a empresa vai operar apenas na Grande Lisboa, mas a ambição é atuar em todo o país. "Será nosso objetivo expandirmo-nos a nível nacional, estando em análise uma estratégia de internacionalização, em sinergia com outras atividades já em curso com as empresas do grupo", explica Miguel Santos.

Em termos de posicionamento no mercado, a empresa define-se "como uma marca imobiliária de mass-market. Em suma, podemos afirmar que serviremos a larga maioria dos consumidores do mercado imobiliário nacional, sejam eles nacionais ou estrangeiros", adianta.

Miguel Santos diz que "o mercado da mediação imobiliária ainda tem muito para crescer, se pensarmos que cerca de 50% das transações efetuadas são feitas entre particulares. Continuamos a observar uma realidade onde a procura suplanta a oferta".

Quanto ao grupo empresarial detentor da marca, Miguel Santos explica que é composto por vários negócios, como a Inbox Agency ("agência de publicidade digital especializada em email marketing, com atividade em dez países"), o StarsInsider, "um site de conteúdo de gossip internacional e de lifestyle em várias línguas", o Smart Opinion, "um site de pesquisa de opiniões e estudos de mercado com atividade em 28 países e o BuzzVideos, "um site de conteúdo de vídeos virais, traduzido em 14 várias línguas (por tradutores nativos) e com tráfego forte em muitos países".

O gestor adianta ainda que outra empresa do grupo, a Financecy S.A, "irá em breve lançar um intermediário de crédito e de seguros no nosso país (já está registado no Banco de Portugal), assim como noutros países onde já temos atividade".

Sobre o Notícias ao Minuto, diz que existe em Portugal e no Brasil e que "está neste momento em estudo qual o próximo país (o terceiro) de lançamento deste site noticioso".

O grupo avança, tem "um forte cariz internacional" e conta com cem colaboradores.