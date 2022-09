Casais promove encontro em Lisboa e Guimarães para encontrar ideias inovadores

Lagoa, 06/08/2020 - Entrevista ao CEO da Casais, Antonio Carlos Rodrigues, na obra Bayline da Casais, em armação de Pera Antonio Carlos Rodrigues; (Andre Vidigal / Global Imagens) © Andre Vidigal / Global Imagens

O grupo Casais vai promover nos dias 17 de setembro, em Guimarães (Hotel B&B), e 1 de outubro, em Lisboa (Estádio da Luz), a terceira edição do Meet & Greet para encontrar as melhores ideias, profissionais e empreendedores. O objetivo, explica a construtora de Braga em comunicado, é "alavancar os respetivos projetos e negócios, através de investimento e mentoria do grupo Casais".

Com especial foco em soluções sustentáveis, o evento estará aberto a projetos e profissionais das mais diversas áreas de conhecimento. Durante uma manhã, em cada uma das sessões, a administração e os diretores do grupo estarão disponíveis para conhecer ideias, projetos e pessoas, bem como para falar do futuro e de oportunidades para potenciar carreiras e negócios.

Além de representar uma oportunidade para "um parceiro de confiança", o Meet & Greet Casais poderá servir para "alargar a rede de contactos junto de profissionais do setor das áreas de Engenharia, Recursos Humanos, Marketing, Gestão e Construção Civil" e também para ficar a conhecer as tendências de mercado, refere a construtora.

As inscrições para a terceira edição do encontro em Guimarães e Lisboa já se encontram abertas, mas, apesar de a participação ser gratuita, as vagas são limitadas.