Cascais estreia autocarros a hidrogénio em Portugal

Autocarro a hidrogénio conta com 400 quilómetros de autonomia. © DR

Portugal vai ter os primeiros autocarros a hidrogénio em circulação a partir de julho. Cascais é o primeiro município a apostar neste tipo de pesados, tendo comprado duas unidades à CaetanoBus, segundo o acordo assinado esta segunda-feira. Os veículos apenas poderão entrar em circulação depois de Cascais concluir o concurso para a estação de abastecimento de hidrogénio.

As células de combustível dos dois autocarros, da marca Toyota, permitem 400 quilómetros de autonomia com apenas um abastecimento, dando mais flexibilidade na operação diária.

Os veículos também se caracterizam por terem os tanques de hidrogénio, as baterias e a célula de combustível no tejadilho, proporcionando mais espaço e conforto aos passageiros.

O acordo foi saudado pelo presidente do conselho de administração da CaetanoBus. José Ramos notou que Cascais é o município "embaixador desta solução". Do lado do município, Carlos Carreiras assinalou que a descarbonização é uma "responsabilidade de todos" os intervenientes.

Desde 2018 que a CaetanoBus começou a fabricar autocarros a hidrogénio. As mais de 30 unidades comercializadas desde então foram vendidas para operadores de Espanha, França, Alemanha e Dinamarca,