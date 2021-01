Cascais lança plataforma para requalificação de trabalhadores

Pavimento de calçada portuguesa em frente à Câmara Municipal de Cascais. (António Pedro Santos / Global Imagens) © António Pedro Santos / Global Imagens

É uma parceria entre a Cascais Invest, a Câmara Municipal de Cascais e a Universidade Nova SBE (Scholl of Business & Economics). As três entidades criaram a plataforma Re Skill Hub para ser um interface entre empresas, trabalhadores e educadores. O objectivo é o de "mapear, coordenar e avaliar o processo de requalificação de competências dos trabalhadores em Portugal", diz a autarquia em comunicado, para "proteger a saúde e postos de trabalho" dos residentes no concelho.

A autarquia assume que a recuperação ecopnómica está a ser fraca e que "incerteza sobre o futuro é alta", pelo que quer combater a "tendência através de um forte investimento na requalificação profissional".

A apresentação será feita esta quarta-feira através da plaforma Zoom, com inscrições em drpp@cm-cascais.pt.