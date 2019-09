Cascais-Sintra-Porto por 5,29 euros a partir de 27 de setembro

A partir do fim do mês vai ser possível viajar de autocarro, entre Cascais e o Porto, diariamente, por pouco mais de cinco euros. A Royal Express, empresa de transportes de passageiros do grupo Scotturb, promete arrancar com a sua nova ligação entre o norte e o sul do país, com autocarros expresso diretos, sem paragens, com a viagem a durar menos de quatro horas.

No site da empresa, que opera já nos concelhos de Sintra, Cascais e Oeiras, é possível perceber que a companhia pretende assegurar quatro ligações diárias em cada sentido, com partida de Cascais e do Porto às 07:00, às 13.00, às 19:00 e à 01:00. Em ambos do sentidos fazem paragem, exclusiva, em Portela de Sintra.

Os bilhetes, que podem ser comprados online ou nos postos de venda da Royal Express, dos seus agentes autorizados e numa série de agentes PAGAQUI, estão disponíveis a partir dos 5,29 euros. No site é já possível comprar para qualquer dia até 15 de outubro, e o preço indicado é sempre de 5,29 euros, independentemente do dia da semana ou do horário escolhido para viajar.