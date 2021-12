Cash Converters e Auchan abrem espaço de compra e venda em segunda mão na Maia

ReUse By Auchan e Cash Converters na Maia © Direitos Reservados

A Cash Converters e o Auchan abriram um espaço dentro do hipermercado na Maia, distrito do Porto, para compra e venda de produtos em segunda mão, "contribuindo para um consumo mais sustentável".

Num comunicado conjunto, as duas marcas indicaram que a primeira loja "ReUse Auchan/Cash Converters" fica na Maia e está disponível a partir de hoje.

"A parceria que estabelecemos com a Auchan é um passo fundamental para aproximar o consumidor português da compra em segunda mão e de novos modelos de compra do futuro, baseados na economia circular. Através deste espaço inovador conseguimos oferecer uma nova experiência ao consumidor dentro de um supermercado - não só de compra, mas como de venda", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da Cash Converters em Portugal, Miguel Giribet.

Já a diretora de Marca e Transformação da Auchan Retail Portugal, Clara Costa, defende que "os espaços ReUse são a materialização das soluções que procuramos diariamente para reduzir o impacte ambiental, por um lado, e sensibilizar os nossos clientes para a necessidade de um consumo mais responsável, por outro. A parceria com a Cash Converters faz todo o sentido, num projeto que tem um papel particularmente importante no combate ao desperdício".

Esta parceria é mais um passo do #MovimentoConverters que a Cash Converters implementou em Portugal em 2021, através do qual a empresa defende o consumo inteligente e consciente, recorrendo a novos canais para continuar a dar oportunidade a artigos que ainda podem ter muita vida. Para a Auchan, esta aliança é um passo em frente no sentido do compromisso com a sustentabilidade, um valor fundamental para a empresa.