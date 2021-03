Casimiro diz-se disponível para acompanhar aumento de capital na Groundforce

Dinheiro Vivo 16 Março, 2021 • 08:22 Partilhar este artigo Facebook

Alfredo Casimiro, com 50,1% da Groundforce, diz que está disponível para acompanhar aumento de capital na empresa de handling pela TAP, após a proposta de reforço em 6,97 milhões de euros para resolver os problemas de liquidez na companhia onde os trabalhadores aguardam pelo pagamento de salários de fevereiro.

"Dentro dos termos da lei, estou disponível para convocar uma assembleia geral para deliberar um aumento de capital necessário para a empresa, no qual estou disponível a acompanhar e até a comprar algumas ações da TAP", diz o empresário em declarações ao jornal Eco, publicadas nesta terça-feira.

A proposta de aumento de capital pela TAP, com 49,9% da Groundforce, foi feita no último domingo e aguarda resposta pelo acionista privado da companhia. Inicialmente, a TAP propunha um adiantamento em 2,05 milhões de euros com penhora de ações da Pasogal de Alfredo Casimiro, mas o financiamento de emergência falhou por as ações terem já sido dadas como garantia num âmbito de um outro empréstimo, segundo informação prestada pelo Ministério das Infraestruturas na passada semana.

A Groundforce tem 500 mil euros de capital e passará aos 7,47 milhões com a operação, caso seja aceite pelo empresário. Caso Alfredo Casimiro não acompanhe o aumento, a TAP passará a acionista maioritária na Groundforce. A operação tem ainda de receber aval da Comissão Europeia, visto a TAP estar a receber apoio público.