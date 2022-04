Casino de Lisboa já distribuiu mais de seis mil milhões de euros em grandes prémios

Casino de Lisboa comemora 16 anos em 2022 © DR

Em 16 anos de existência o Casino Lisboa já distribuiu pelos seus frequentadores mais de seis mil milhões de euros em grandes prémios. Só em receitas fiscais o casino gerou 655 milhões de euros, que foram pagas ao Estado. Os números foram adiantados, em comunicado, pelo Casino Lisboa que esta terça-feira comemora o décimo sexto aniversário.

Durante mais de década e meia, o Casino Lisboa gerou receitas brutas superiores a mil 247 milhões. Destes, 1106 milhões correspondem aos jogos de máquinas, e os jogos bancados (roleta e cartas) geraram cerca de 227 milhões de euros.

Das receitas fiscais arrecadadas pelo Estado/Turismo de Portugal (655,02 milhões de euros), o casino explica que 621,62 milhões de euros, foram entregues a título de contrapartidas anuais e o restante, 33,4 milhões de euros, a título de contrapartida inicial.

E recorda que "os montantes resultantes destas contrapartidas anuais são direcionados, conforme o legalmente disposto, à realização de ações de formação turística, a subsidiar obras de interesse turístico no município de Lisboa, bem como ações de promoção turística do destino Lisboa".

Relembra também que as "receitas fiscais oriundas do imposto de jogo que são entregues ao Turismo de Portugal representam cerca de 70% do seu orçamento". Nesta contrapartida inicial ficou definido que as verbas seriam aplicadas em equipamento cultural no Parque Mayer, na recuperação do Pavilhão Carlos Lopes e num museu nacional, concebido pelo Governo no Município de Lisboa, que é o atual Museu dos Coches.

Oferta de Jogo

O Casino Lisboa dispõe, presentemente, de uma oferta de jogo constituída por um parque de máquinas automáticas com cerca de 650 slot machines - o maior da Europa - e 28 mesas de jogo bancado.

Conforme previsto desde a abertura do Casino ao público e a pressão do aumento da procura, verificou-se até 2009 a necessidade de aumentar a oferta de jogo, de forma sustentada. Recorde-se que, aquando da inauguração do Casino Lisboa, as áreas de jogo eram compostas por 800 máquinas automáticas e 21 mesas de jogo bancado.

Visitantes

Ao longo dos seus 16 de existência, o Casino Lisboa recebeu mais de 24 milhões de visitantes. Por ano entraram naquele espaço cerca de 1,5 milhões de pessoas, o que corresponde a uma média diária de cerca de quatro mil entradas.

A pandemia de covid-19 causou um grande impacto no número de vistas ao casino de Lisboa. Entre 2020 e 2021, esteve encerrado ao público durante 260 dias, o equivalente a 9 meses. De acordo com o comunicado do casino, "não só a aplicação destas regras causou um efeito abissal nas entradas de visitantes, que passou de uma média mensal, registada em 2019, de 140 mil entradas para 46 mil em 2020 e 36 mil em 2021 mas também porque os hábitos mudaram".

Espetáculos e animação

A oferta do casino de Lisboa não se limita ao jogo. Durante 16 anos foram levados à cena, no Auditório dos Oceanos, 155 espetáculos diferentes a que assistiram mais de um milhão e 330 mil espetadores.

Também o Arena Lounge recebeu espetáculos musicais e atuações de novo circo. Ali atuaram cerca de 700 bandas de música, para além da música ambiente e da rubrica Juke Box.

No que respeita às "atuações de "Novo Circo", passaram pelo palco central do Arena Lounge cerca de 180 artistas, oriundos de vários países e continentes, incluindo Portugal.

Na galeria de arte do Casino de Lisboa já estiveram patentes cerca de 136 exposições de arte contemporânea e obras de vanguarda, entre outros, sempre com entrada gratuita.