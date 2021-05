Casinos negoceiam com o Governo resgate do setor

© Pixabay

Dinheiro Vivo 03 Maio, 2021 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Casinos (APC) está a negociar com o Governo o possível resgate das empresas do setor, que registam "prejuízos de exploração sem precedentes", devido às medidas implementadas em Portugal no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo jornal Público, que adianta que a APC quer a ajuda do Governo para encontrar "soluções que permitam resgatar as empresas concessionárias de jogo e repor a solvabilidade do sector".

O jornal cita o grupo Estoril-Sol, que lidera o mercado e controla os principais casinos portugueses - o de Lisboa e do Estoril. O grupo refere, no seu relatório e contas de 2020, divulgado na sexta-feira, que "em face do acordo na generalidade já alcançado", existe a expetativa de que "um resultado final possa ser ultimado" brevemente.

As concessionários de jogo registaram quebras de 50% nas suas receitas em 2020, para 159,7 milhões de euros, segundo o Público. O jogo online registou um crescimento de 57% das receitas, para 336,3 milhões.

Portugal viveu em 2020 uma das maiores crises económicas de sempre, devido às medidas fortemente restritivas adotadas pelo Governo na sua estratégia de gestão da crise sanitária, que incluiu confinamento da população e o fecho de negócios. O setor do turismo foi dos mais afetados pelas medidas.