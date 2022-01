Casinos perderam no ano passado 173 milhões face a 2019

Casino. © SEBASTIEN BOZON/AFP

O ano de 2021 não foi muito animado para os casinos físicos em Portugal. Naquele que foi o segundo ano de pandemia, e de acordo com o Jornal de Negócios desta sexta-feira, 7 de janeiro, os 11 casinos físicos portugueses encerraram o último exercício, em termos agregados, com um volume de receitas de 141,8 milhões de euros. Este valor representa uma perda de 16,1 milhões de euros face a 2020. Contudo, comparado com o ano antes da pandemia, 2019, reflete uma perda de 173,5 milhões de euros.

Fonte oficial da Associação Portuguesa de Casinos (APC), ao Negócios, explicou que "2021 foi caracterizado por constantes alterações em termos de dias de encerramento obrigatório, funcionamento intermitente, sucessivas e diferentes limitações aos horários de funcionamento e constante mudança dos requisitos de acesso, o que se refletiu muito negativamente no afluxo de clientes aos casinos e comprometeu significativamente a capacidade de gerar receita".