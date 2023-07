Casinos Solverde distribuem 84 milhões em prémios em junho

Dinheiro Vivo 03 Julho, 2023 • 16:50 Partilhar este artigo Facebook

Durante o mês de junho, os Casinos Solverde distribuíram mais de 84 milhões de euros em prémios aos seus clientes.

O Casino Espinho foi o que mais atribuiu prémios, com mais de 37 milhões de euros, seguido dos casinos Solverde no Algarve - em Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha -, que concederam mais de 36 milhões de euros e do Casino Chaves, que entregou mais de dez milhões de euros em prémios.

Os casinos do Grupo Solverde constituem-se como espaços de entretenimento onde as atividades podem ir das salas de jogo à gastronomia, até aos espetáculos com nomes nacionais e internacionais.