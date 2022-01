Casinos Solverde distribuíram mais de 60 milhões em prémios em dezembro

Dinheiro Vivo 03 Janeiro, 2022 • 13:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os casinos do grupo Solverde entregaram mais de 60 milhões de euros em prémios, no último mês de 2021, foi esta segunda-feira revelado.

Em dezembro, o Casino Espinho entregou mais de 34 milhões de euros, os casinos do Algarve - Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha - concederam mais de 20 milhões de euros e o Casino Chaves atribuiu mais de 5 milhões de euros. No Bingo do Casino Espinho foram ainda atribuídos mais de 45 mil euros, segundo o comunicado.

"Todos os casinos do grupo Solverde cumprem toda a legislação em vigor e as recomendações da Direção-Geral da Saúde, tendo sido adotada uma série de medidas e procedimentos de natureza sanitária, garantindo a segurança dos jogadores em todos os espaços", conclui o comunicado.