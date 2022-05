Castanheira do Ribatejo e Marateca com mais de 300 vagas de trabalho

Castanheira do Ribatejo e Marateca com mais de 300 oportunidades de emprego © Filipa Bernardo/ Global Imagens

A empresa de Recursos Humanos (RH) Multipessoal está a contratar mais de 300 trabalhadores para as zonas da Castanheira do Ribatejo e Marateca de modo a integrarem as empresas que se dedicam à transformação do tomate. O objetivo é dar resposta às necessidades sazonais da indústria, revela Multipessoal em comunicado.

A empresa de recrutamento procura candidatos de todas as gerações com disponibilidade a partir do final de julho e até ao mês de outubro. As vagas, que podem ser encontradas aqui, são para: operadores de produção, operadores de armazém, operadores de classificação, operadores de controlo de qualidade, analistas de qualidade e assistentes administrativos, lê-se na mesma nota.

Os profissionais que forem aceites nas empresas Italagro e FIT, pertencentes ao Grupo HIT, vão ter direito a transporte gratuito, desde que estejam em laboração contínua, que é feito a partir das zonas do Montijo, Águas de Moura e Setúbal, e também desde a paragem Continente Modelo, em Alverca, até Castanheira do Ribatejo.