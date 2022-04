Católica cria disciplina para especializar alunos em gestão de negócios familiares

Edifício da Universidade Católica Portuguesa © UCP

A Católica Lisbon School of Business & Economics (CLSBE) acaba de anunciar a Mastering Family Business, uma cadeira opcional dedicada à gestão dos negócios familiares, transversal aos quatro programas de licenciatura da instituição. O objetivo é dotar os alunos de conhecimentos e ferramentas básicas para fazer face aos desafios associados à gestão deste tipo de empresas.

"Apesar de a ideia comum de que as empresas familiares são apenas pequenas empresas, a verdade é que também são grandes grupos e são responsáveis por 50% do emprego nacional (e 85% a nível mundial) e 65% do PIB português (e 60% na maioria dos países)", afirma Liliana Dinis, docente da nova cadeira da CLSBE, citada em comunicado.

Com as empresas familiares a representar entre 65% e 80% do tecido empresarial europeu e 75% do tecido empresarial português, é fundamental que os alunos saibam reconhecer as "diferenças entre empresas familiares e outras organizações, bem como os seus traços distintos, que podem corresponder a forças únicas e vantagens competitivas, e os desafios da sucessão, uma vez que apenas um número muito reduzido das empresas familiares sobrevive às transições geracionais", explica a faculdade na nota enviada à imprensa.

A Mastering Family Business conta já com uma turma "onde a maioria são alunos estrangeiros" e dos quais 80% têm empresas na família, refere a docente.

Segundo a CLSBE, as aulas desta nova cadeira são essencialmente práticas e contam com apresentação de casos práticos de empresas como Hermés, Henkel, Ford, HiPP, TATA, El Corte Inglés, Vista Alegre, CUF, Delta, Sogrape ou Zara, e um painel de convidados de renome para testemunhar sobre a realidade e os desafios das empresas familiares, como Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, Alexandre Dias da Cunha, consultor na Cambridge Advisory Group, Anne Marie Faustino, Legal Advisor na World Food Programm for the United Nations, Dinis Cunha, Sales Director - International Markets · Delta Cafés e Lidia Tarré, Administradora da Gelpeixe.