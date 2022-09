Católica de Lisboa já formou mais de 50 mil alunos em gestão e economia

© DR

A Católica Lisbon School of Business & Economics recebeu, esta quinta-feira, cerca de 450 novos alunos nacionais e internacionais, para o início do novo ano letivo. No passado dia 30 de agosto, a instituição já tinha acolhido 500 estudantes para iniciar o curso de mestrado, sendo 75% destes internacionais, vindos de mais de 50 países, revela a instituição esta quinta-feira em comunicado.

Este ano, a Católica Lisbon School of Business & Economics comemora 50 anos e já formou mais de 50 mil estudantes em gestão e economia.

De acordo com o reitor da Católica Lisbon School of Business & Economics, Filipe Santos, "foram 50 anos de permanente inovação e busca de excelência. Desde logo, um currículo inovador e rigoroso, lecionado por docentes experientes, muitos dos quais doutorados no estrangeiro e que trouxeram conhecimento de gestão de nível mundial e abordagens pedagógicas novas".

Estes 50 anos ficaram marcados pela criação da formação executiva, nos anos 1990. Já nos anos 2000, a escola desenvolveu um processo de internacionalização e contratou docentes vindos de todo o mundo, tornando-se a primeira escola portuguesa a receber a acreditação "Triple Crown" e a entrar no ranking do jornal Financial Times - que avalia as melhores business schools do mundo, lê-se no mesmo comunicado.

Nos últimos três anos, a universidade criou o "center for responsible business" para promover a liderança responsável e também lançou projetos com empresas nas áreas de internacionalização.

"A Católica de Lisboa é hoje uma escola de talento internacional de exceção, capacitando os quadros empresariais e apoiando as empresas no seu processo de desenvolvimento", reforça o responsável.

Foi no ano de 1972 que a Universidade Católica Portuguesa abriu, pela primeira vez, um curso superior em Administração e Gestão de Empresas, tendo sido possível fundar a Católica Lisbon School of Business & Economics, conclui o comunicado.