Católica Lisboa, Fundação Santander e Galp criam centro de inovação Yunus

A Católica Lisbon School of Business & Economics assinou um protocolo de colaboração com a Galp e a Fundação Santander Portugal, por três anos, para apoiar o centro de inovação social Yunus da Católica de Lisboa, avança a universidade numa nota enviada aos órgãos de comunicação social.

O centro pretende criar programas para formar os estudantes na área da inovação social através de um modelo económico que incorpore preocupações com a sustentabilidade e inclusão.

De acordo com o comunicado, o objetivo é "promover e disseminar a inovação social como ferramenta para a resolução de problemas sociais e ambientais, com foco na sociedade portuguesa". Outro dos objetivos é contribuir "para a aceleração da adoção de soluções inovadoras, fomentar a ligação e trabalho conjunto entre empresas e negócios sociais", segundo a mesma nota.

Para o diretor executivo do centro de inovação social Yunus, Frederico Fezas Vital, "este protocolo com a Galp e a Fundação Santander Portugal é um apoio fundamental para as ambições do centro que agora arranca e que irá permitir não apenas apoiar toda a inovação social que já existe em Portugal como criar novos modelos, mais inclusivos, sustentáveis e eficientes, para a mudança social e ambiental".

A diretora de inovação da Galp, Ana Casaca, afirma que "a área da inovação tem como objetivo desenvolver um portfólio de oportunidades que potenciem a transição energética e ajude a seguir no caminho da descarbonização".

O responsável acrescenta ainda: "Entendemos que não será só com tecnologia que alcançaremos esses objetivos, porque para que a transição energética seja justa e inclusiva, a inovação social será fundamental no desenvolvimento de mecanismos e modelos de negócio".

Já o professor Muhammad Yunus sublinha que "esta parceria entre o centro Yunus e a Católica de Lisboa tem uma especial importância, uma vez que Portugal tem sido um estudo de caso e um modelo a seguir na promoção da inovação social e no desenvolvimento de novos modelos de negócio sustentáveis, com impacto real na sociedade, no contexto europeu".

O centro Yunus, criado por Muhammad Yunus, que recebeu o prémio Nobel da Paz em 2006, já impactou 47 milhões de pessoas através de investimentos em negócios sociais e de projetos de inovação social com grandes empresas, conclui a nota.